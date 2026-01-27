Alícia Romero, a Junts: «Si ets solidari, no estàs a favor d'un concert econòmic»

La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat que el sistema del concert econòmic que reclama Junts "no és solidari". "Si ets solidari, no estàs a favor d'un concert. No hi ha cap quota de solidaritat del País Basc cap a la resta de territoris", ha afirmat Romero en una interpel·lació al Parlament aquest dimarts. La consellera ha dit que els de Puigdemont parlen de "solidaritat" al seu darrer programa electoral – el de les eleccions del 2024- i que el concert "no és solidari". "A veure si us aclariu i expliqueu als ciutadans què defenseu. Així quan votin sabran exactament què proposeu", ha recriminat Romero, que ha exigit a Junts que entri a "millorar" el model de finançament pactat un cop comenci el tràmit parlamentari.\r\n\r\n\r\n\r\nLa solidaritat és incompatible amb la defensa d'un concert econòmic. Amb el nou model som solidaris, i es respecta el principi d’ordinalitat per a Catalunya.\r\n\r\nAnimo JxCat a introduir millores a la proposta, perquè els ciutadans no entendrien que renunciéssim a 4.686 M€. pic.twitter.com/BsnYhvN61I\r\n— Alícia Romero 💜 (@aliciarll) January 27, 2026\r\n\r\n