27 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

Alícia Romero, a Junts: «Si ets solidari, no estàs a favor d'un concert econòmic»

  • Alícia Romero, aquest dimarts al ple del Parlament -

ARA A PORTADA

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 18:21
Actualitzat el 27 de gener de 2026 a les 19:17

La consellera d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha assegurat que el sistema del concert econòmic que reclama Junts "no és solidari". "Si ets solidari, no estàs a favor d'un concert. No hi ha cap quota de solidaritat del País Basc cap a la resta de territoris", ha afirmat Romero en una interpel·lació al Parlament aquest dimarts. La consellera ha dit que els de Puigdemont parlen de "solidaritat" al seu darrer programa electoral – el de les eleccions del 2024- i que el concert "no és solidari". "A veure si us aclariu i expliqueu als ciutadans què defenseu. Així quan votin sabran exactament què proposeu", ha recriminat Romero, que ha exigit a Junts que entri a "millorar" el model de finançament pactat un cop comenci el tràmit parlamentari.

Et pot interessar