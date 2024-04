Aragonès, escèptic amb Puigdemont: «La unitat no es predica, es practica»

Crítiques del candidat a les eleccions del 12-M, Pere Aragonès al també candidat Carles Puigdemont. El líder d'ERC ha carregat contra Puigdemont per la manca d'unitat independentista de la darrera legislatura: "Jo crec que la unitat no es predica, es practica; i hem vist en els darrers tres anys cadascú com ha actuat. Malauradament Junts està molt lluny d'això", ha assegurat Aragonès en una atenció als mitjans aquest diumenge a la plaça de Sant Miquel de Barcelona. Les declaracions responen a les proclames del líder de junts, que, aquest dissabte en una entrevista al diari Ara, va assegurar que les eleccions desfaran "l'empat tècnic" i que intentarà un govern independentista encara que ERC el superi en escons.

En paral·lel, el candidat republicà i president de la Generalitat també ha volgut alertar dels partits que voldran impedir un Govern independentista el 12-M: "Sabem que quan ERC guanya, hi ha qui intenta fer tot el possible perquè no puguem avançar" En tenim dos clars exemples a l'Ajuntament de Barcelona", ha recordat Aragonès. "Allà s'ha impedit en dues ocasions governs independentistes i de progrés. Per tant, no tinguem cap dubte que si el 12-M ho poden fer, ho faran", ha insistit el candidat d'ERC. "Aquells que rebutgen que Catalunya pugui avançar cap a la plena llibertat i defensen posicions conservadores impediran que una victòria d'ERC es pugui materialitzar en un Govern", ha recalcat Aragonès, que ha reclamat "el màxim suport" dels votants en els pròxims comicis de maig.

"Tenim molt clar cap on volem anar els pròxims quatre anys: aconseguir un acord per al referèndum, assolir un finançament singular per a Catalunya i reforçar l'estat del benestar i la llengua catalana", ha enumerat l'actual president de la Generalitat i líder republicà. "Aquest és el nostre compromís, anem amb les cartes sobre la taula i diem sempre la veritat a la ciutadania", ha etzibat Aragonès, que ha reconegut que el PSC és un partit "que està molt lluny d'aquests postulats". "Més enllà d'especular amb escenaris a partir del 12-M, volem deixar clar què farem en qualsevol dels escenaris", ha reflexionat en veu alta el candidat d'ERC.

Sobre la proposta de la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, de tancar l'Oficina Exterior de Comerç de Catalunya a Tel Aviv i suspendre les relacions amb Israel, Aragonès ha apuntat que el Govern "condemna fermament" els atacs contra la població civil de Gaza per part del govern de Netanyahu. "Com a Govern no tenim relacions de caràcter diplomàtic amb Israel i, davant d'aquesta situació, posem sobre la taula els fets", ha constatat el candidat d'ERC i president de la Generalitat. "Hem adreçat més recursos que mai a l'UNRWA i ens comprometem amb la vida del poble palestí", ha manifestat Aragonès, que ha reiterat la denúncia de les actuacions "contràries al dret internacional humanitari" del govern israelià.

Aragonès desitja sort a Bildu: "Hi pot haver un canvi històric"

Finalment, Aragonès ha desitjat sort a Bildu en les eleccions al País Basc. "Avui és un diumenge on la mirada i les esperances es dirigeixen cap a Euskadi, en unes eleccions que poden produir un canvi històric", ha afirmat el candidat republicà. "Des d'ERC esperem que els nostres companys de Bildu obtinguin un gran resultat i es pugui obrir una etapa diferent on l'independentisme d'esquerres lideri aquesta nació germana", ha conclòs Aragonès.