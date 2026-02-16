Arxivada la causa contra l'activista de l'ANC acusat de colpejar un mosso durant la visita de Felip VI a Montserrat

La causa per presumpte atemptat contra un agent dels Mossos d'Esquadra que s'instruïa contra l'activista de l'ANC Albert Forcades ha estat arxivada, segons ha explicat a través de les xarxes socials el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, que acompanya la notícia amb l'escrit del magistrat.\r\n\r\nForcades ha estat jutjat per una presumpta agressió a un mosso durant la visita del rei Felip VI a Montserrat, però segons l'escrit d'arxiu, el jutge considera, a partir de les proves de vídeo que han format part de la causa, que l'agent va rebre el cop arran de l'acció d'un altre policia. En concret, aquest altre mosso va tibar d'una estelada que duia Forcades, i en aquesta acció el primer agent va rebre un cop a l'orella del pal de la bandera.\r\n