Begoña Gómez podrà anar a la graduació de la filla a Londres, però no a la cimera de l'OTAN a Turquia

A Londres sí; a Turquia no. Aquesta és la decisió que ha pres el jutge aquest dilluns per resoldre la petició de Begoña Gómez. La decisió ha quedat en mans del jutge de guàrdia, no pas de Juan Carlos Peinado, que se n'ha anat de vacances. L'esposa del president havia demanat viatjar a Londres per assistir a la graduació de la seva filla, i ho podrà fer. Però el jutge li ha denegat anar a Turquia, a la cimera de l'OTAN.
Tot plegat, després que Peinado acordés retirar-li el passaport en la causa contra ella abans del judici. El magistrat ha pres aquesta decisió després que Gómez sol·licités autorització per sortir d’Espanya entre els dies 7 i 10 de juliol per aquests dos motius i al·legant que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Des de la Moncloa han dit que és "incomprensible" la decisió del jutge.
Sánchez s'oposarà al 5%
El govern espanyol ha tret importància a les declaracions del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que aquest dilluns ha avisat que hi ha "maneres de convèncer" els aliats que es neguen a incrementar la despesa en defensa, entre els quals hi ha Espanya.
En una sessió informal amb periodistes prèvia a la cimera de l'Aliança Atlàntica que se celebrarà dimarts i dimecres a Ankara, a Turquia, l'executiu de Pedro Sánchez ha afirmat que el president espanyol arriba tranquil a la reunió i amb els deures fets i, en aquest sentit, fonts de la Moncloa han reiterat la negativa a comprometre's a una inversió del 5% del PIB el 2035, que és l'objectiu adoptat pels membres de l'Aliança Atlàntica -excepte Espanya- a la cimera de l'any passat a la Haia.