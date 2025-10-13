Bob Pop preveu reunir-se amb BComú després de postular-se a l'alcaldia de Barcelona

La candidatura de Bob Pop a l'alcaldia de Barcelona va de debò. Així ho ha expressat l'escriptor i periodista Roberto Enríquez, que ha dit que preveu reunir-se amb l'executiva de BComú. "Anem cap endavant, bé, jo sí, a veure ells", ha dit Bob Pop. Segons va explicar, sempre ha donat suport a Ada Colau i li encantaria ser en una alcaldia amb ella. Tanmateix, ha dit, després que l'exalcaldessa es plantegés "potser" no tornar-se a presentar a unes altres eleccions municipals, va pensar que si Colau no hi era potser podia fer-ho ell.\r\n