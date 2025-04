Bolaños defensa davant del jutge la legalitat del nomenament de l'assessora de Begoña Gómez

El ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha declarat al jutge Juan Carlos Peinado que la contractació Cristina Álvarez, assessora de Begoña Gómez, es va fer "conforme a la llei". Poc després d'acabar la citació que ha tingut lloc aquest dimecres al matí al palau de la Moncloa, fonts del ministeri han indicat que Bolaños ha contestat amb detall a totes les preguntes que se li han formulat i ha presentat tota la informació que li han requerit. "Ha contestat que la figura de l'assessor del president ha existit sempre, que el nomenament d'Álvarez es va fer conforme a la llei, com en els anteriors, i que el ministre no en va ser el cap", han remarcat des del govern espanyol.

El jutge Juan Carlos Peinado va citar Bolaños com a testimoni en el cas de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, per era preguntar-li per la contractació de l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, investigada en l'assumpte de la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. De fet, Peinado investiga si Álvarez ha pogut cometre un delicte de tràfic d'influències i un altre de corrupció en els negocis per fer de mitjancera en nom de Gómez amb empreses que havien de subvencionar la càtedra.

En sortir de la declaració del ministre, l'advocada de Vox Marta Castro, responsable de l'acusació, ha dit que espera que hi hagi més diligències. Segons ha explicat a la premsa, cal saber encara qui era el responsable de la contractació de l'assessora de Gómez. "L'assumpte continuarà", ha destacat.