El govern espanyol descarta finançar La Bressola

El govern espanyol no preveu subvencionar el projecte educatiu de La Bressola, la xarxa de centres d'ensenyança en català que hi ha a la Catalunya Nord. En una resposta parlamentària remesa aquest dilluns al senador de Junts Francesc Ten, l'executiu apuntava que l'acció educativa de l'Estat a l'exterior se circumscriu a l'ensenyament de l'espanyol.

"No contempla la subvenció directa a entitats o associacions culturals estrangeres, independentment de la seva finalitat lingüística o educativa", remarquen. De fet, agreguen que les competències del Ministeri d'Educació fora d'Espanya es limiten a la difusió de la llengua i la cultura espanyoles.

La negativa del govern espanyol a subvencionar la tasca educativa de La Bressola, arriba arran d'una bateria de preguntes de Junts demanant a l'Estat que mogués fitxa i atengués "urgentment" el "crit d'auxili" d'aquests centres. De fet, la Bressola fa temps que avisa que està en risc de col·lapse financer per falta de recursos, particularment de les autoritats franceses.

Tal com destacaven des de Junts, la xarxa d'escoles de la Bressola té un paper "fonamental" en la preservació i normalització de la llengua catalana a una regió on l'idioma ha estat "històricament minoritzat". "És necessari actuar ja per no posar en perill els drets lingüístics dels habitants de la Catalunya Nord", avisaven. Actualment, la xarxa compta amb prop dels 1.100 alumnes i integra 750 famílies.

ERC demanava "mesures immediates"

Aquest mes de gener ERC també va reclamar al govern espanyol que prengués "mesures immediates" per garantir la continuïtat de La Bressola. "La Bressola no és només un projecte educatiu, sinó també una eina fonamental de resistència cultural i lingüística en un territori on el català es troba en perill d'extinció", va alertar la diputada republicana al Congrés Etna Estrems. ERC va presentar una proposició no de llei que, entre altres mesures, demana fixar una assignació estable de fons per aquesta iniciativa.

Reacció de Junts

Davant la negativa del govern espanyol, fonts de Junts han apuntat aquest dimecres a l'ACN que les escoles de La Bressola són "essencials per a la supervivència del català a la Catalunya Nord". "El seu futur està en perill, i el govern fa una resposta molt insuficient. Desinterès total. Si fossin escoles d'aprenentatge de castellà, segur que ja haurien reaccionat", lamenten des de les files de Carles Puigdemont.

La negativa de l'Estat a promocionar l'activitat de La Bressola arriba poc després que la Generalitat fes públic un pla per augmentar-ne el suport financer. De fet, aquest mes de març el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar un increment de l'ajut del Govern a aquesta xarxa educativa, que rebrà 800.000 euros. L'any 2024 l'ajut a La Bressola va ser de 650.000 euros.