Illa destitueix el director de la Casa de Perpinyà després de la polèmica per la Catalunya Nord

El Govern ha acordat el cessament del director de la Casa de Perpinyà, Christopher Daniel Person, després de la polèmica per la Catalunya Nord. Agafarà el relleu Albert Piñeira, exalcalde de Puigcerdà i exdiputat a la Diputació de Girona per Junts. Person estava al punt de mira des de feia setmanes, perquè es va negar a parlar de "Catalunya Nord" al Parlament amb l'argument de la "neutralitat institucional". La reacció va ser immediata, i aquest cap de setmana exdirectors de la Casa de Perpinyà i altres personalitats van signar una carta -la segona- per demanar-ne la destitució.

Segons la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, Person plega "a petició pròpia per motius personals". "Volem agrair la feina feta aquests mesos", ha afirmat, i ha destacat "l'esforç" per dotar la Bressola dels recursos necessaris i "impulsar la llengua a través de l'àmbit educatiu, amb una subvenció de 800.000 euros aquest any. Paneque no ha volgut entrar en els motius que ha plantejat Person per plegar. "No tenim més a dir sobre aquesta qüestió", ha conclòs. El relleu en el càrrec es farà els pròxims dies, però la decisió ja és efectiva.

De tota manera, l'executiu que lidera Salvador Illa no ha canviat de posició i manté el que va dir el primer dia, quan va esclatar la polèmica: "No defugim cap denominació". És el que han dit tant el president, com el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, de qui depèn la Casa de Perpinyà, com també Paneque. En un primer moment, el Govern va mirar de reduir el debat a una qüestió "nominal", tot recordant que el suport es demostra amb fets i el Govern és qui més diners destina a projectes com la Bressola. Paneque avui sí que s'ha referit a Catalunya Nord amb naturalitat.

"Més enllà del vocabulari i els senyals de l'autopista, el Govern quan pensa en Catalunya Nord pensa com enfortir la cultura, l'economia, les relacions transfrontereres; no ens destorbarem pel soroll d'un debat parlamentari. Busquem projectes transfronterers que puguin enriquir", ha afirmat Paneque.

Finalment, s'ha optat per la destitució, confirmada aquest dimarts tot i que feia dies que es preparava. "Quan s'hagi d'anunciar alguna cosa, ho farem", apuntaven des de Palau. Per substituir Person, el Govern pesca a l'independentisme, i concretament fitxa un excàrrec de Junts. Alcalde de Puigcerdà des de 2011 i sempre amb majoria absoluta, Piñeria va decidir no repetir el 2023. És llicenciat en Ciències Polítiques i Ciències del Treball, i ha passat per Convergència, el PDECat i el 2019 va encapçalar les eleccions municipals a Puigcerdà amb la candidatura de Junts. Entre 2007 i 2023 va ser diputat provincial a Girona, també per Junts.

"És un coneixedor destacat de les necessitats i els projectes transfronterers", ha detallat Paneque, perquè durant el seu mandat va tirar endavant l'Hospital de la Cerdanya. La portaveu ha explicat que s'han fixat en la trajectòria de Piñeira, amb un "coneixement profund" pel que implica la relació "transfronterera" entre Catalunya i Catalunya Nord. "Li agraïm que s'hagi volgut incorporar en aquest càrrec", ha afirmat. No n'ha parlat amb Junts per a aquest nomenament, malgrat que és un alcalde històric del món convergent.