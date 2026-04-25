Bolaños diu que «hi havia altres maneres» de comprovar la salut de Pujol sense fer-lo comparèixer

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha apuntat aquest dissabte que la compareixença de l’expresident Jordi Pujol en el judici pel patrimoni de la seva família “és una decisió de l’Audiència Nacional”, però ha puntualitzat que per comprovar el seu estat de salut “hi havia altres maneres” de saber si Jordi Pujol, de 96 anys i amb problemes de mobilitat i cognitius, està en condicions d’asseure’s al banc dels acusats i que, un cop presa, dilluns, si finalment compareix, “tothom podrà veure quina és la seva situació mèdica i el seu estat de salut”.\r\n