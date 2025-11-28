Carlos Mazón desapareix de les xarxes socials

Carlos Mazón ja és expresident del País Valencià després de la investidura del seu relleu, Juanfran Pérez Llorca. I sembla que prepara una desaparició de la vida pública. O almenys això transmet després que hagi abandonat les xarxes socials. El seu perfil a X i a Facebook han estat esborrats i el seu perfil a Instagram es troba marcat en privat. Mazón va ser vist per últim cop al ple de les Corts valencianes on només va estar 17 minuts per donar el vot favorable a Pérez Llorca, tot i que no va assistir a la resta del debat. Més enllà de la fi de la seva etapa política, cal recordar que l'expresident valencià es manté en el focus per les revelacions que van apareixent sobre la seva absència durant els pitjors minuts de la tràgica dana.\r\n