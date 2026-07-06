Carmen Cabezas desvincula Argimon del retard en les vacunes dels policies espanyols

L'exsubdirectora general de promoció de la salut, Carmen Cabezas, ha atribuït el retard en la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la suspensió cautelar de la vacuna d'AstraZeneca entre el 15 i el 22 de març del 2021 i ha desvinculat la decisió de l'exconseller Josep Maria Argimon: "No era competència de Salut Pública", ha dit en la tercera sessió del judici a l'Audiència. L'exresponsable de promoció de salut de la conselleria també ha defensat que, un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials.
Cabezas ha explicat que la vacuna d'AstraZeneca es va incorporar a l'estratègia estatal de vacunació destinada, inicialment, a persones d'entre 18 i 55 anys, d'acord amb l'evidència científica disponible en aquell moment i també perquè les dosis arribaven de manera limitada i es desconeixia quin seria el ritme de subministrament. Per aquest motiu, es va reservar al grup 6 de l'estratègia de vacunació, integrat pels col·lectius essencials, entre els quals hi havia la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra, els Bombers, els serveis d'emergències i els docents.
Segons ha declarat, Salut Pública va començar a preparar la vacunació d'aquests col·lectius a principis de febrer del 2021. Ha dit que el 6 de febrer va enviar a la Direcció de Serveis del Departament de Salut un document amb informació sobre la vacuna, la necessitat de disposar dels censos de personal i la documentació necessària per organitzar la campanya. Ha afirmat que la Direcció de Serveis va traslladar aquesta informació al Departament d'Interior i, en el cas de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, també a la delegació del govern espanyol. Després de rebre resposta a aquests correus electrònics, va entendre que les instruccions "ja s'havien comunicat i que el procés seguia el seu curs", ja que la convocatòria dels agents i l'organització no depenia de Salut Pública.
Prioritzar els majors de 60 anys
L'exsubdirectora general de la conselleria ha defensat que, un cop es va reprendre la campanya de vacunació, es va fer una reunió del comitè responsable en què es va reforçar el criteri de prioritzar les persones majors d’entre 60 i 65 anys perquè "concentraven la major part dels ingressos a les unitats de cures intensives i de les defuncions per covid". Segons ha indicat, el 23 de març més del 70% dels pacients ingressats i el 96% de les persones mortes per la malaltia tenien més de 60 anys.
En aquest context, ha admès que el 23 de març va rebre un missatge de Judith Viñales, membre i assessora del gabinet de la llavors consellera Alba Vergés, en què se li comunicava que, "de moment", s'havia decidit no continuar vacunant els col·lectius essencials i que, en el cas de les forces i cossos de seguretat, es vacunaria només per criteri d'edat. Cabezas ha assegurat que va respondre el missatge defensant que s'havien de vacunar tots els agents previstos perquè, en cas contrari, es generaria "un problema de desigualtat amb altres comunitats autònomes i amb els altres cossos de seguretat" i, a més, caldria que desplaçar-se més vegades als centres per completar la vacunació.
Viñales també desvincula Vergés
Per la seva banda, Judith Viñales ha negat que l'aleshores consellera de Salut, li donés instruccions per aturar la vacunació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Durant la seva declaració, ha explicat que la decisió responia a l'acord adoptat al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del 22 de març, que establia la priorització de la vacunació de les persones d'entre 60 i 65 anys, també dins dels col·lectius essencials. En la declaració, ha assegurat que, quan en els missatges de WhatsApp afirmava que "no ho podríem argumentar", es referia al fet que continuar vacunant els agents més joves de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional “hauria suposat apartar-se del criteri pactat a la reunió interterritorial i del que s'estava aplicant a la resta de col·lectius essencials”. Ha afegit que la vacunació d'aquests cossos es va reprendre posteriorment.
Segons ha dit, les noves directrius aprovades el 22 de març van obligar a refer aquest dispositiu, que havia quedat "obsolet", per adaptar-lo al nou sistema de priorització. En canvi, amb la resta de col·lectius essencials les noves regles es van poder aplicar de manera més directa. La testimoni també ha assenyalat que la recomanació de vacunar prioritàriament els majors de 60 anys es va adoptar en el Consell Interterritorial del 22 de març i ha dit que no recorda si el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assistir a aquella reunió.