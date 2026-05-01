CCOO i UGT clamen contra «el feixisme» i exigeixen la fi del «tacticisme» en habitatge pel Primer de Maig

Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya, Belén López i Camil Ros, han defensat aquest Primer de Maig el sindicalisme com a eina per lluitar "contra el feixisme". En declaracions als mitjans abans de les manifestacions del Primer de Maig, López i Ros han demanat l'alliberament total dels integrants a la Flotilla de Gaza interceptada per Israel, i han advertit dels riscos de l'avanç de l'extrema dreta. "Ens estan intentant colar el feixisme per tots costats", ha dit Ros. "Si no voleu que passi el mateix que als EUA a Catalunya i a Espanya, no podeu votar Trump, Orriols i Abascal", ha dit. López ha demanat respecte al dret internacional perquè les vulneracions actuals també afecten els treballadors.\r\n