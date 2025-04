Centenars de persones es manifesten al centre de Barcelona en defensa del català: «La nostra llengua no es toca»

Centenars de persones s'han manifestat aquesta tarda pel centre de Barcelona, convocats per la plataforma Sant Jordi per la Llengua, en defensa del català. "La nostra llengua no es toca", ha estat algun dels càntics que s'han sentit durant la marxa, que ha començat a Plaça Universitat i ha avançat per Via Laietana per arribar a la plaça del Born. Entre els clams dels manifestants hi ha hagut també l'exigència "d'acabar amb la catalanofòbia" i l'advertència que "sense llengua no hi ha país". Els portaveus de la plataforma Sant Jordi per la Llengua, Núria Alcaraz i Adrià Font, han cridat a recuperar l’esperit reivindicatiu de la diada de Sant Jordi i sortir al carrer a defensar el català davant la «situació d’emergència lingüística».