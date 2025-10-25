Colau acusa Junts de «comprar l'agenda i la narrativa» d'Aliança Catalana: «És un error»

L'exalcaldessa de Barcelona i presidenta de la Fundació Sentit Comú, Ada Colau, ha apostat per "combatre l'onada reaccionària" i ha acusat Junts de "comprar l'agenda i la narrativa" d'Aliança Catalana. "Junts està comprant els discursos d'odi d'Aliança en immigració i ara amenaça de fer caure el govern espanyol per obrir la porta a un govern d'extrema dreta a l'Estat. Això és un error", ha lamentat aquest dissabte Colau en l'obertura de l'Escola de Formació Política 2025, al Prat de Llobregat.
"Seria inacceptable que en pròximes eleccions les forces progressistes i democràtiques no fóssim capaces d'ajuntar-nos per aturar la dreta i l'extrema dreta", ha insistit la presidenta de la Fundació Sentit Comú, que té la porta oberta a tornar a ser alcaldessa de Barcelona després que BComú hagi modificat el límit de mandats en el codi ètic per un màxim de dotze anys al càrrec.
"És un error quan es planteja que l'extrema dreta només es pot frenar a la defensiva, i assumint les seves narratives i agendes", ha avisat l'exalcaldessa i presidenta de la Fundació Sentit Comú, que ha recriminat al PP aquesta posició amb Vox a Espanya. "Vox s'ha reforçat i s'ha normalitzat en gran part perquè el PP ha comprat i amplificat la seva narrativa", ha apuntat Colau, que igualment ha assenyalat Junts per fer el mateix amb Aliança Catalana.
"Està comprant i avalant el seu discurs. I aquest és un dels errors que les forces democràtiques no haurien de fer mai", ha carregat l'exalcaldessa i presidenta de la Fundació Sentit Comú, que ha defensat l'Escola de Formació Política 2025 com un "laboratori" per afrontar els reptes del món actual, en un moment de canvi d'hegemonia política i de plena transformació.
"A Palestina està en joc la nova geopolítica mundial"
"En aquest moment de canvi d'època tenim l'oportunitat de combatre monstres com Netanyahu, Trump i Milei, i avançar en drets i llibertats", ha apostat Colau. L'exalcaldessa ha posat sobre la taula el genocidi a Palestina i el valor de la Flotilla per Gaza. "La causa Palestina és la causa de la humanitat, i un símbol que concentra els problemes que afecten la societat actual", ha manifestat Colau, que ha comparat la Flotilla amb les Brigades Internacionals durant la Guerra Civil espanyola.
"A Palestina està en joc la nova geopolítica mundial. Les elits pretenen acabar amb les democràcies i imposar la llei del més fort", ha alertat la presidenta de la Fundació Sentit Comú. "Es tracta d'una nova geopolítica clarament liderada per l'extrema dreta. Està molt ben organitzada i finançada, cosa que no podem dir el mateix de les esquerres", ha comentat Colau, que igualment ha repudiat el paper d'Europa en l'actualitat. "Cal una revisió autocrítica del paper de la UE, que està morint d'arrogància, repensar-la i apropar-se al sud Global", ha conclòs.