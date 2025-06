Compromís trenca amb Sumar i deixa la majoria de Sánchez encara més feble

El consell nacional de Més Compromís, el principal partit dins la coalició que integra la formació valencianista Compromís, ha aprovat aquest dilluns amb un 92,68% dels vots trencar amb Sumar i fer que la seva diputada al Congrés, Àgueda Micó, passi al grup mixt. Amb aquesta decisió es fragmenta encara més la majoria que va investir Pedro Sánchez, que haurà de comptar amb un actor més amb el que pactar mesures i votacions. L'altre diputat de l'espai, Alberto Ibáñez, d’Iniciativa del Poble Valencià, es mantindrà al grup plurinacional, on també hi ha els comuns, entre altres formacions territorials.

Més Compromís demanava autonomia de vot al Congrés, i la tensió amb Sumar va esclatar després que aquests demanessin cridar a comparèixer Sánchez a la comissió d'investigació del Congrés sobre la dana i els de Sumar demanessin posar el focus en el PP.

La pregunta que Més Compromís ha fet a les seves bases els demanava si avalaven la posició de l'executiva nacional del partit, favorable a anar al grup mixt, on també hi ha els quatre diputats de Podem o l'exministre socialista José Luis Ábalos. Des de Sumar confiaven aquest dilluns a arribar a un acord amb els nacionalistes valencians, mentre que Esquerra Unida havia demanat responsabilitat als seus aliats de les eleccions del 23-J.

En una nota on ha anunciat el resultat, Més Compromís considera “més important que mai fer ús de tots els mecanismes parlamentaris de control al govern i seguir construint l’alternativa honesta al bipartidisme”.

A més de la marxa de la diputada de Compromís, Sumar també encara la possible pèrdua d'un altre escó, el del balear Vicenç Vidal, representant de Més per Mallorca. En el seu cas, la decisió es prendrà en dues assemblees que els partits Més per Mallorca i Més per Menorca celebraran els dies vinents. Tot plegat, per considerar massa suau la resposta donada pel govern espanyol als casos de corrupció vinculats a Ábalos, Koldo García i Santos Cerdán, així com la manca d'avenços en els assumptes que afecten les illes.