El Congrés tomba la maniobra del PP al Senat per aturar l'amnistia

El Congrés dels Diputats tombarà aquest dimarts la maniobra del PP al Senat per intentar aturar la llei d'amnistia. La cambra considerarà que és "improcedent" el conflicte d'atribucions que la majoria dels populars va presentar a la cambra alta espanyola. I és que els serveis jurídics del Congrés ja han decidit que no hi ha marge perquè la mesa presidida per Francina Armengol retiri una norma que ja ha estat tramitada i aprovada pel ple.

El PP va utilitzar la majoria al Senat per enviar un requeriment a la cambra baixa perquè retirés la llei d'amnistia. La presidència del Congrés tenia temps per respondre fins al maig, però amb els arguments jurídics a la mà, la mesa respondrà al Senat aquest mateix dimarts.

En l'informe, els lletrats del Congrés subratllen que la cambra baixa ha exercit les seves funcions "en termes constitucionals i reglamentàriament establerts", i que ara és el Senat qui ha de complir amb les competències que li otorga la Constitució. "El Senat no pot intentar subvertir les atribucions exercides legítimament pel Congrés", asseguren els serveis jurídics de la cambra presidida per Armengol.

Per últim, l'informe considera una "clara ingerència" el fet que el Senat qüestioni la constitucionalitat d'una tramitació parlamentària de la llei al Congrés i li recorda que la funció de controlar el reglament de la cambra és del Tribunal Constitucional, que "fiscalitza la resta d'òrgans constitucionals".

Amb tot plegat a la mà, i donada la majoria que tenen PSOE i Sumar a la mesa del Congrés, la maniobra del PP per frenar la tramitació de l'amnistia quedarà definitivament arxivada aquest dimarts.