Duch reclama «un lloc a la taula» per a les regions en les negociacions del pròxim pressupost comunitari

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha reclamat "un lloc a la taula" pels governs locals i regionals en les negociacions del pròxim pressupost de la UE, que just comença a discutir-se a Brussel·les després que la Comissió Europea presentés el juliol la seva proposta pel pròxim marc financer plurianual (MFF, per les sigles en anglès), que ha de cobrir el període 2028-2034.\r\n\r\nEn declaracions a l'ACN des de la capital belga, Duch ha avisat que la proposta de l'executiu d'Ursula von der Leyen pot portar a una "centralització" de les polítiques de cohesió. Segons el conseller, el plantejament de Brussel·les "oblida" que històricament les polítiques regionals s'han discutit amb els territoris i no amb els governs centrals.\r\n