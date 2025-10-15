Duch reivindica la regió mediterrània com un «espai estratègic imprescindible» en l'actual context geopolític

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha reivindicat la regió mediterrània com un "espai estratègic imprescindible" davant l'actual context geopolític global. Duch ha participat aquest dimecres en un debat sobre el nou Pacte pel Mediterrani, que la Comissió Europea presentarà aquest dijous. En l'acte, celebrat en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats, el conseller ha demanat que la nova estratègia de Brussel·les inclogui "mecanismes adequats de finançament".
Al seu torn, la comissària europea d’Afers Mediterranis, Dubravka Šuica, ha defensat que el pacte donarà un "nou enfocament" a les polítiques per a la regió mediterrània i ha defensat que l'objectiu és "cohesionar" els seus territoris. En la seva intervenció, el conseller ha admès que el Mediterrani és un espai "marcat per la complexitat i la transformació constant", però ha subratllat "l'enorme potencial de cooperació" dels territoris que conformen la regió.
"El Mediterrani ha de ser un lloc de pau. Sense pau no pot haver-hi progrés ni prosperitat. Sense pau no hi ha futur possible", ha assenyalat en referència a l'acord de pau pactat Israel i Hamàs per posar fi a la guerra a Gaza. Un acord que, per Duch, s'ha de seguir "amb cautela, però sobretot amb esperança".