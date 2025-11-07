El BOE publica el cessament de Carlos Mazón sense agrair-li els «serveis prestats»

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest divendres el cessament de Carlos Mazón com a president de la Generalitat Valenciana. En aquesta ocasió, però, el decret evita la fórmula habitual, que sol incloure un “agraïment pels serveis prestats” a la persona destituïda, i es limita a indicar que el dirigent popular deixa el càrrec. En altres cessaments recents, el govern sí que ha expressat l’agraïment, com va fer amb la marxa d’Alberto Núñez Feijóo (2022) o de Francisco Camps (2011), quan van deixar les presidències de Galícia i del País Valencià. Malgrat abandonar l’executiu autonòmic arran de les crítiques per la seva gestió de la dana de l’any passat, Mazón continuarà com a diputat del PP a les Corts Valencianes.\r\n