El Congrés accelera la reforma del seu reglament per la proliferació d'agitadors ultres acreditats com a periodistes

El ple del Congrés dels Diputats debat i vota aquest dimarts la presa en consideració d'una reforma del reglament de la cambra signada per tots els grups menys PP i Vox per provar de parar els peus a la proliferació d'agitadors d'extrema dreta acreditats com a periodistes. Després dels incidents de les últimes setmanes i mesos, on ha calgut interrompre alguna roda de premsa, s'han produït enfrontaments verbals i s'han registrat amenaces a les xarxes, els grups han accelerat la tramitació del nou reglament que, entre altres, estableix sancions que poden arribar a la suspensió definitiva de l'acreditació. La reforma també actualitza l'exercici del vot telemàtic per part dels diputats.