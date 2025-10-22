El Congrés prorroga un any la comissió d'investigació de l’operació Catalunya

El ple del Congrés ha aprovat per 176 vots a favor i 171 en contra la pròrroga d’un any de la comissió d’investigació de l’Operació Catalunya. Ho ha fet amb els vots dels partits de la investidura tret de CC, que s’ha abstingut, i amb el ‘no’ de PP, Vox i UPN. Segons el diputat de Junts Josep Pagès, la pròrroga permetrà obrir una segona etapa per abordar l’espionatge amb Pegasus, perquè ”no hi ha una operació Catalunya del PP i una altra del PSOE que comença el 2018”. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián ha defensat continuar investigant “la guerra bruta” i la corrupció amb motivacions polítiques, mentre pel PSOE Manuel Arribas ha afirmat que “tancar en fals” la comissió suposaria admetre que els responsables no han de retre comptes.\r\n