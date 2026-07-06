El Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el nou finançament serà el 29 de juliol

El ministre d’Hisenda, Arcadi España, ha anunciat aquest dilluns que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) per debatre el nou model de finançament territorial. España ho ha explicat després de la reunió del Consell d’aquest dilluns, cita que s’ha centrat en els objectius de dèficit de les comunitats autònomes per al període 2027-2029. “Farem tots un esforç”, ha promès el ministre en roda de premsa des de Madrid. Les darreres setmanes el govern espanyol s’ha reunit de manera bilateral amb algunes comunitats per discutir un mecanisme que reemplaçi el model actual, caducat des del 2014. “Confio que la voluntat de tots farà que al CPFF s’aprovi un model de finançament que sigui un abans i un després per al finançament del conjunt de comunitats, de totes, amb més solidaritat, transparència i recursos", ha exposat España davant la premsa.\r\n