El director del Servei d'Ocupació català deixa el càrrec «per motius personals»

El Govern prepara el relleu de l’actual director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Francesc Castellana, que deixarà el càrrec per "motius personals", segons ha avançat El Periódico i han confirmat fonts del Departament d’Empresa i Treball a l’ACN. Castellana deixarà així la direcció del SOC després d’un any i mig al capdavant d’un organisme que ja va dirigir durant el mandat de Pasqual Maragall.\r\n\r\nA més, el relleu suposa un nou canvi en la direcció del servei en menys de dos anys, després que a l’inici de la legislatura el Govern prescindís de Juanjo Torres, en el càrrec des del 2021. Segons han detallat des del departament, l’executiu "està treballant" en el relleu de Castellana, tot i que no volen entrar "en possibles noms".\r\n