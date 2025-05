El finançament, fora de la conferència de presidents autonòmics de Barcelona

El govern espanyol planteja abordar l'accés a l'habitatge i la formació professional i universitària en la conferència de presidents autonòmics que tindrà lloc el pròxim 6 de juny a Barcelona. Així ho indiquen des de l'executiu central, que expliquen que el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, convocarà una reunió del comitè preparatori el 28 de maig per a tancar l'ordre del dia definitiu. En canvi, La Moncloa no preveu abordar-hi el finançament singular de Catalunya.

La qüestió ja va planar sobre l'última trobada a Santander i va servir com a element de cohesió de les comunitats del PP. Després de l'última trobada, a Santander, els presidents d'autonomies en mans dels populars van assegurar que havia estat només una "posada en escena" sense resultats tangibles, mentre que el govern espanyol va dir que havia estat un acte de "normalització institucional". De fons hi havia la tensió per l'acord entre el PSC i ERC pel model de finançament, la condonació del deute autonòmic i les desavinences respecte a la modificació de la llei d'estrangeria per resoldre la situació dels menors no acompanyats que encara es troben a les Canàries.

Tot i que no es reuneix amb una periodicitat fixa, la conferència de presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació multilateral entre l'Estat i les comunitats. Té com a objectiu debatre i adoptar acords sobre assumptes d'especial rellevància per al sistema autonòmic. Des de la seva creació el 2004, la conferència de presidents ha celebrat 27 edicions amb diferent periodicitat. En total, només deu de les trobades han sigut ser presencials, mentre que 17 han estat telemàtiques, totes elles en pandèmia.