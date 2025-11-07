El germà de Pedro Sánchez anirà a judici el 9 de febrer

El judici oral al germà de Pedro Sánchez es farà entre els dies 9 i 14 de febrer a l'Audiència de Badajoz. David Sánchez i el secretari general del PSOE a Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El germà del president del govern espanyol està acusat de prevaricació i tràfic d'influències. La magistrada instructora considera que es va crear un lloc específic per ell a la Diputació de Badajoz sense un procés de selecció correcte. La Fiscalia en demana l'absolució, però altres acusacions demanen penes de presó. \r\n