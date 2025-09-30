El Govern accelera en habitatge per acostar els Comuns als pressupostos però no concreta el finançament

El Govern accelera en matèria d'habitatge per mirar d'apropar els Comuns als pressupostos, però continua sense concretar en matèria de finançament, la gran demanda d'ERC. Tot plegat, mentre intensifica el treball intern al Departament d'Economia per tenir enllestida un projecte de pressupostos, que ara com ara els socis no volen negociar fins que no es concretin els acords. En habitatge, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha situat a l'octubre la unitat antidesnonaments i el registre de grans tenidors. En finançament, les mirades es traslladen al Ministeri d'Hisenda.
"Volem mostrar amb consecucions que el Govern està absolutament compromès amb els acords d'investidura", ha remarcat Paneque, en un moment en què les negociacions amenacen d'embarrancar fins i tot abans d'haver començat. Pel que fa al registre de grans tenidors, prioritat dels Comuns, es podrà portar a Govern a l'octubre. També la unitat antidesnonaments. En aquest cas l'executiu té un primer document amb calendari i recursos acotats que es farà arribar al partit de Jéssica Albiach, també aquest octubre. "Si ho veuen bé, podríem iniciar els treballs", ha indicat la portaveu del Govern.
D'aquesta manera, l'executiu preveu acostar els Comuns a una eventual negociació, després que dilluns Albiach advertís que els avenços són insuficients per asseure's a negociar. Però falta una altra part, ERC. En aquest cas, la principal demanda és el finançament, i el marge de recorregut del Govern és limitat. "Ens hem de posar d'acord amb el Ministeri", ha admès Paneque. El grup d'experts que treballa la proposta catalana des de fa pràcticament un any sense cap resultat. "És una qüestió complexa i s'està treballant intensament, amb discreció i serenitat", ha dit la portaveu.
En tot cas, les condicions per negociar encara no es donen, però tampoc hi ha una proposta tancada de pressupostos per part del Govern. Quan arribarà? No hi ha data. L'aprovaran abans de negociar amb els socis? No se sap. La prioritat, això sí, és aprovar els pressupostos amb els socis de la investidura, però a ningú se li escapa que l'horitzó de l'1 de gener cada cop és menys probable. "No està només en mans del Govern, estem en minoria i hem de trobar consensos", ha admès Paneque.
Marge per millorar la governança del Prat
Una altra de les demandes d'ERC és abordar el model de governança de l'aeroport del Prat. La setmana passada, Aena va advertir que la Generalitat no pot entrar a gestionar les infraestructures aeroportuàries catalanes perquè l'actual marc legal no ho permet, unes afirmacions que xoquen amb els acords d'investidura. El Govern ha mirat de treure-hi ferro i ha dit que "hi ha marge de millora en la incidència de la Generalitat" sense molestar Aena i els seus inversors. "L'acord amb ERC no va en contra del marc normatiu vigent", ha dit Paneque.