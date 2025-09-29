La Generalitat s'aboca cap a un altre any sense pressupostos?

El Govern treballa internament en l'elaboració dels pressupostos de l'any 2026, però encara no ha aconseguit convèncer els socis per començar a negociar. El desig a Palau seria tenir els nous comptes l'1 de gener, però cada dia que passa és més improbable aquest escenari, com també s'allunya un hipotètic avançament electoral si finalment cal una nova pròrroga. ERC fa setmanes que avisa que no negociarà fins que no hi hagi concrecions en el model de finançament i fa dies que situa també com a prioritari abordar el model de governança de l'aeroport del Prat, carpeta que s'està parlant però que no és prioritària per a l'executiu i que Aena avisa que no facilitarà. Aquest dilluns, els Comuns han evidenciat que la negociació va per llarg, perquè ells tampoc estan en condicions d'asseure's a parlar. Què passa si Salvador Illa es queda sense pressupostos?
En aquests moments, poca cosa, més enllà dels efectes sobre els recursos de què podrà disposar la Generalitat, perquè res sembla indicar que el president es plantegi convocar eleccions. Sí que quedaria tocada la majoria de la investidura, capaç de tancar acords concrets -aquest mateix dilluns, un per destinar més recursos a l'àmbit de la recerca - i suplements de crèdit, però que per segon any consecutiu no seria capaç de validar la principal llei de l'any, com són els pressupostos. A Palau s'apuntava, fa uns mesos, que no tenir comptes suposaria un "punt d'inflexió" respecte a la relació del Govern amb ERC i els Comuns, però ara la prioritat de l'executiu és intentar fer seure a la taula de negociació els dos socis prioritaris. En tot cas, sense pressupostos també quedaria tocat el relat de la bona gestió i la normalització política. Un any més, la "normalitat" -aquí i a Madrid- seria no tenir els comptes en vigor quan toca.
A diferència de Pedro Sánchez, que pot anar prorrogant uns pressupostos seus, Illa hauria de gestionar sobre la base dels pressupostos de l'any 2023, els últims que es van aprovar, i negociar amb els grups parlamentaris la pròrroga pertinent -per poder funcionar l'administració- i suplements de crèdit per disposar de més recursos. Des del Govern assenyalen que en un moment de bonança econòmica, és especialment important tenir pressupostos, que serien expansius. El projecte que treballa la consellera d'Economia, Alícia Romero, reforçarà la capacitat inversora. L'objectiu és "ajustar" el capítol que té a veure amb les despeses de béns corrents i de serveis per incrementar les despeses d'inversions, que des de l'executiu consideren que pateix una "certa congelació de recursos" des de fa uns anys. Fonts d'Economia es limiten a dir que es continua "treballant internament".
Acostar posicions amb els Comuns aquest octubre
Per evitar un escenari de pròrroga, el Govern necessita acostar posicions amb els socis. Amb els Comuns, la prioritat és l'habitatge. Després de la reunió d'aquest dilluns, fonts del Govern s'han compromès a activar l'oficina antidesnonaments i el registre de grans tenidors, dues de les exigències del partit de Jéssica Albiach, aquest mateix octubre, cosa que permetria acostar posicions de cara a la pròxima reunió, prevista per d'aquí a tres setmanes. En aquest sentit, la negociació amb els Comuns és més senzilla, perquè s'han assolit acords que depenen en gran manera del Govern, no pas del Congrés o de la Moncloa, com és el cas d'ERC. Després de veure's amb Romero i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, a Palau, Albiach ha admès avenços en matèria d'habitatge, però encara "insuficients" per asseure's a negociar. I ha advertit Illa que no es plantegi portar els pressupostos al Parlament sense parlar-ne amb ells.
La lletra petita del finançament
El hàndicap amb ERC és que els principals acords no depenen ni d'Illa ni de Romero, sinó de Sánchez i el Congrés dels Diputats. En el cas del finançament, els republicans esperen una proposta de model per part del govern espanyol, que hauria d'arribar en les pròximes setmanes. En l'àmbit del model, és fonamental que es respecti el principi d'ordinalitat, previst en l'acord d'investidura però que l'Estat es resisteix a acceptar. Si la proposta és assumible per als republicans, o bé ofereix marge de negociació, el Govern podria acostar posicions amb els republicans per començar a negociar. Una altra carpeta rellevant per a ERC és la governança del Prat, que Aena ja ha dit que és inviable. "Complirem els acords tal com estan recollits, i Aena ho sap", ha indicat la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. Amb tot això sobre la taula, el Govern haurà de posar a prova la seva habilitat negociadora per evitar que Catalunya s'aboqui, un cop més, a un nou any sense pressupostos.