ERC i el Govern pacten 260 milions d'euros d'inversions en recerca

ERC ha triat el Barcelona Supercomputing Center, un dels grans centres de recerca del país, per donar pes a un anunci vinculat amb el sector. Oriol Junqueras ha anunciat un pacte dels republicans amb el Govern per invertir 260 milions d'euros en recerca, 110 dels quals estaven pendents d'executar des de l'any passat -només se n'havien concedit 40- i 150 més d'addicionals. L'acord sorgeix de la comissió mixta d'assumptes econòmics i fiscals amb el govern espanyol i els 150 milions addicionals que s'han pactat s'han de destinar de manera anual.
Junqueras ha recordat que el model productiu és una "qüestió fonamental" per al partit i que l'acord és possible perquè les competències de recerca són exclusives de Catalunya. El president d'ERC també ha desvinculat l'acord de la negociació pels pressupostos perquè "no n'hi ha ni a Catalunya ni a l'Estat".
Cal recordar que els republicans han insistit que no parlaran sobre els comptes si no hi ha avenços en diverses carpetes, però principalment amb la del finançament i també amb la governança de l'aeroport del Prat. En aquest sentit, s'ha referit a les paraules de Maurici Lucena, president d'Aena, descartant un canvi de model: "El que opini no afecta l'acord entre governs", ha dit el president republicà.
Si bé Junqueras ha explicat que els detalls els explicarà el Departament de Recerca i Universitats, ha anunciat algunes de les inversions. A Lleida hi haurà recursos pel Campus Gardeny, l'Agrotecnio i l'Observatori del Montseny, a les Terres de l'Ebre a l'Observatori de Roquetes; a Manresa a la Fàbrica Nova. També hi haurà nous equipaments per a la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) o la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i inversions al Barcelona Super Computing Center o al Sincrotró Alba, entre d’altres.
Candidat a la Generalitat malgrat els tribunals
En un altre sentit, Junqueras ha confirmat les intencions de presentar-se com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat. El líder del partit ha dit que no pot condicionar les seves decisions a l'espera de les "decisions injustes" dels tribunals. A l'espera de l'amnistia, el president republicà ha dit que "hi ha moltes vies" per resoldre la inhabilitació i que el PSOE ha de ser "el més interessat" en què la situació es resolgui.
Junqueras fa una conferència aquest dimarts al vespre sota el títol "Una nova ambició nacional" en què es postularà com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat. Segons expliquen des del partit, el president republicà preveu "llegir el moment polític" i explicarà l'escenari "de present i de futur" que seguirà el partit en els pròxims mesos. Junqueras està inhabilitat fins al 2031 i sempre ha estat "pessimista" sobre l'aplicació de l'amnistia, però té la "voluntat de liderar" i així ho vol escenificar en la conferència d'aquest dimarts.