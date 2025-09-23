El Govern prioritza blindar les inversions del Prat abans d'abordar la gestió catalana que reclama ERC

L'ampliació de l'aeroport del Prat pactada amb el govern espanyol i Aena se centra en la qüestió tècnica, però deixa de banda un altre debat vinculat, el de la governança, que apareix als acords d'investidura i que preocupa especialment ERC. Aquestes darreres setmanes, els republicans han posat èmfasi en la necessitat d'abordar aquesta qüestió i fonts consultades per Nació ho posen al mateix nivell que la negociació del finançament. Per al Govern, però, la prioritat és una altra: blindar les inversions anunciades per als aeroports catalans. Es pot parlar de la governança, però el focus se situa, per ara, en garantir que els diners arribaran.
Mentre el Govern insisteix en la necessitat de centrar tots els esforços en aquestes inversions previstes en el pla DORA III (i les que s'hauran d'incloure en el DORA IV, a partir de 2031), els republicans avisen que cal avançar cap a la gestió catalana de les infraestructures, tant les ferroviàries com les aeroportuàries. "El debat de la governança pot ser en paral·lel, però ara estem molt centrats en les inversions anunciades i a posar tots els elements perquè sigui possible", ha indicat Paneque. La consellera ha admès converses amb els republicans, però res "en ferm ni determinat" sobre el model de gestió catalana.
"Cremem etapes molt ràpid", ha lamentat, i ha posat èmfasi en "assegurar" que les inversions als aeroports catalans -la més important, al Prat- s'acabin de concretar. També pel que fa, per exemple, amb la connectivitat per alta velocitat amb Girona. "Hem d'aterrar els 3.000 milions d'euros i veure com es poden fer aquestes inversions segons el calendari previst", ha insistit. El Govern no vol "eliminar" cap debat, però sí "fer les coses una darrere de l'altra". "No hi ha un calendari parlant, n'anem parlant tranquil·lament amb ERC, però els esforços estan centrats en el gran nivell d'inversions per posar a punt el sistema aeroportuari", ha reblat.
Davant l’anunci que Aena invertirà més de 3.000 milions al Prat, Oriol Junqueras va dir fa uns dies que “fa molts anys” que hi hauria d’haver connexions ferroviàries entre els aeroports i que "no hi són perquè qui hauria d’haver pres les decisions no les ha pres”. Així doncs el líder republicà ha expressat la necessitat d'una governança catalana a les infraestructures ferroviàries i aeroportuàries. L'acord d'investidura contempla un canvi de model que les parts el govern espanyol i ERC han començat a temptejar tot i les complexitats i la negativa d'Aena a cedir el control, tal com va avançar Nació a l'agost.