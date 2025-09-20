Junqueras posa el focus en la gestió catalana del Prat i la connexió amb Girona i Reus

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dissabte que Catalunya “necessita i mereix” un altre model de governança “pel conjunt de les infraestructures” ferroviàries i aeroportuàries. El republicà s’ha referit a “les dificultats que la incompetència de l’Estat i la manca d’ambició nacional d’altres formacions polítiques” generen, i ha apel·lat a tots els sectors de la societat a persistir en la demanda d’un nou model de finançament però també de més autogovern.
Davant l’anunci que Aena invertirà més de 3.000 milions al Prat, Junqueras ha respost que “fa molts anys” que hi hauria d’haver connexions ferroviàries entre els aeroports i que "no hi són perquè qui hauria d’haver pres les decisions no les ha pres”, així doncs el líder republicà ha expressat la necessitat d'una governança catalana a les infraestructures ferroviàries i aeroportuàries.
Just, en referència a qui ha de prendre les decisions sobre com es gestiona l'aeroport, des de Nació es va fer saber que el govern espanyol i ERC ja negocien la seva governança.
En la reunió del Consell Nacional dels republicans, celebrat a Barcelona, Oriol Junqueras ha obert el seu parlament amb una crítica “a les formacions polítiques que no saben on són i no saben on van, i les que no saben on són i no volen anar enlloc”. Davant d’això, el líder d’ERC ha dit que al seu partit li toca de manera més solitària del que voldria “aixecar el nivell de l’ambició nacional del país”.
Junqueras ha expressat que batallen cada dia en els "àmbits decisius" i que un exemple d'això és la reducció del deute de 18.000 milions d'euros de Catalunya amb l'Estat . També ha ressaltat la seva persecució per un nou model de finançament per "garantir prou recursos per fer polítiques socials més justes i ser més útils al nostre teixit productiu".
Missatge als empresaris
Junqueras ha celebrat el pronunciament de patronals i sindicats en favor d’un nou model de finançament “més just”, però els ha demanat que també “els acompanyin” en favor d’un major nivell d’autogovern en matèria d’infraestructures. “Hem de ser més eficaços, i no perdem l’oportunitat de tornar a demanar que ens acompanyin”, els ha emplaçat des de la seu del partit a Barcelona.
Renovació de combois
Junqueras ha reiterat l'anunci que significa l'estrena de dos combois de trens nous cada quinze dies a partir de gener per substituir trens que tenen "més de cinquanta anys". I ha lloat la tasca del partit -"que mai defalliran"- per aconseguir més competències i responsabilitat com a país.