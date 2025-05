El Govern destinarà 700 milions d'euros aquest any per lluitar contra la pobresa infantil

El Govern calcula que destinarà 700 milions d'euros aquest any per lluitar contra la pobresa infantil. Aquesta és la dotació que l'executiu català inclou en el pla d'acció 2025 contra la pobresa infantil i que preveu aprovar pròximament, juntament amb l'estratègia fins al 2030. Segons han detallat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, l'estratègia contra la pobresa infantil per als pròxims cinc anys vol abordar set eixos: prestacions i ajuts, educació, alimentació saludable, salut, habitatge i pobresa energètica, ocupabilitat de les famílies amb infants a càrrec i un eix transversal d'avaluació i transparència.

Illa ha dit que l'estratègia contra la pobresa infantil s'emmarca en les accions per fer que "la prosperitat arribi arreu" i garantir la igualtat d'oportunitats. L'objectiu, ha remarcat el president de la Generalitat, és "passar de la diagnosi a l'acció" per aconseguir reduir la desigualtat a la mitjana europea. "És un repte exigent, immens, i que requerirà l'ajuda de tots", ha afirmat el president.