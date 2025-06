El Govern diu que el dispositiu dels Mossos per la visita de Felip VI a Montserrat va ser «adequat» per fer l'acte amb «normalitat»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que el dispositiu dels Mossos de dilluns a Montserrat va ser "l'adequat" per assegurar que la visita de Felip VI es fes "amb total normalitat". "Hi ha d'haver bona relació amb les institucions per generar estabilitat", ha afirmat Paneque, en relació amb la visita del monarca espanyol a l'Abadia. Així, ha insistit que la resposta policial a la protesta de l'ANC va ser "adequada" malgrat les queixes de Junts i ERC, i va ser el necessari perquè l'acte es fes tal com estava previst.