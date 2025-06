El Govern emmarca «en l'àmbit privat» la trobada de divendres passat entre els presidents Sánchez i Illa a la Moncloa

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha emmarcat en l'"àmbit privat" la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa divendres passat a la Moncloa. "No ha d'estranyar, tenen una relació cordial i fluida, que va més enllà de la relació institucional", ha indicat Paneque aquest dimecres. De la trobada, que es va produir en plena crisi al PSOE pels escàndols de corrupció, en va transcendir només la proposta de situar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova, però res més. Paneque no ha volgut donar més detalls. "A cap membre del Govern si sembla estrany que dues persones que tenen relació fluida en tots els àmbits decideixin trobar-se per discutir el que creguin convenient", ha reblat. La reunió estava fora de l'agenda pública dels dos dirigents.