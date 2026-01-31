El Govern espera «reprendre» aviat les converses amb ERC i Comuns: «El país necessita pressupostos per tenir trens»

El Govern espera poder "reprendre" les converses amb ERC i els Comuns "com més aviat millor", per a poder començar les negociacions dels pressupostos de la Generalitat. Així ho ha assegurat aquest dissabte el conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, després de visitar la Fira de la Candelera de Molins de Rei. En una atenció als mitjans, ha defensat que "una lliçó que aprenem d'aquests dies és que el país necessita pressupostos" per "tenir els trens", entre altres qüestions. En aquest sentit, sobre el restabliment de Rodalies, ha reiterat que es farà a partir de dilluns en les línies on es pugui fer amb "seguretat".
El conseller de la Presidència ha justificat la necessitat de pressupostos perquè "el país no pot quedar bloquejat". Per això, ha ofert "mà estesa" tant a ERC com els Comuns. "El nostre objectiu és deixar-nos la pell perquè el país tingui pressupostos, perquè el país els pressupostos per a tenir els trens, habitatge, nous hospitals o noves escoles", ha insistit.
Així, després de "setmanes complexes", Albert Dalmau ha assenyalat que l'objectiu de l'executiu és "reprendre aquestes converses com més aviat millor", perquè "els diners estiguin posats allà on Catalunya necessita".
Represa de Rodalies
Pel que fa a la represa del servei de Rodalies, el conseller ha apuntat que Adif i Renfe estan fent "els treballs necessaris en les qüestions de manteniment". En aquest sentit, ha reiterat que "els catalans tenen dret a recuperar la seva mobilitat, però per damunt de tot hi ha el dret a la seva seguretat". Dalmau ha explicat que "allà on les inspeccions s'hagin acabat es reprendrà els serveis de trens", i que "allà on no, es continuarà amb el servei alternatiu d'autobusos".