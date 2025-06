El Govern esperarà l'informe tècnic del MNAC abans de decidir sobre el trasllat de les pintures de Sixena

La consellera i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la "prudència" i ha dit que esperaran l'informe tècnic del MNAC abans de decidir sobre l'aplicació de la sentència judicial que obliga al trasllat de les pintures murals de Sixena. En una roda de premsa aquest dimarts, Paneque ha subratllat que els informes de què disposa actualment el MNAC "alerten sobre els riscos que pot haver-hi en el trasllat d'aquestes obres". En aquest sentit, ha assenyalat que és des del Patronat -amb representació de Generalitat, Ministeri i Ajuntament de Barcelona- des d'on s'estudiarà "tècnicament" la viabilitat del trasllat de les obres. No obstant això, la portaveu ha reiterat que "no hi ha marge de dubte" que el Govern complirà la sentència judicial.

El president de l'Aragó, Jorge Azcón, s'ha mostrat convençut aquest dimarts que durant la conferència de presidents de divendres podrà demanar a Salvador Illa la "col·laboració de la Generalitat" per traslladar les obres "de la manera més ràpida possible i amb totes les mesures de seguretat".