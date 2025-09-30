El Govern incorpora 850 nous agents dels Mossos

El Govern ha aprovat aquest dimarts la incorporació de 850 nous efectius dels Mossos d'Esquadra a l'escala bàsica. “Autoritzem ampliar el cos de Mossos amb aquesta dotació addicional”, ha explicat la portaveu, Sílvia Paneque. Durant l'octubre, els participants de la convocatòria hauran acabat la darrera fase del concurs d'oposició, les pràctiques, i es farà efectiu el nomenament. L'ampliació beu d'un acord de Govern dels 2022 i dels recursos traspassats de l'Estat, pactats a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals, de més de 88 milions d'euros. Això permetrà atendre millor la lluita contra les ocupacions il·legals o la violència masclista, i s'emmarca en l'objectiu del Govern d'arribar fins als 22.000 agents dels Mossos l'any 2023.\r\n