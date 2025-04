El Govern justifica els dies de dol per la «influència» del Papa: «La seva transcendència supera la comunitat cristiana»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha justificat els tres dies de dol oficial per la mort del Papa Francesc per la seva "trajectòria i importància". Durant la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu la portaveu ha dit que "la seva figura i transcendència supera la comunitat cristiana". "Volem reconèixer la seva trajectòria com a cap d'Estat i com a persona influent a través del pensament en un món i un entorn convuls", ha remarcat Paneque, que ha afegit que les seves paraules i reflexions "han estat importants en alguns conflictes bèl·lics". La portaveu ha insistit que el dol oficial s'ha decretat per la rellevància del pontífex "no només en el seu lideratge a la comunitat cristiana sinó també per la seva trajectòria i influència".