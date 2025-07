Collboni envia una carta a 31 alcaldes europeus per demanar-los el suport amb l'oficialitat del català a la UE

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que ha enviat una carta a 31 alcaldes de diferents ciutats europees per demanar el seu suport a l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE). Així ho ha expressat el batlle just el dia en què els ministres d'Afers Europeus de la UE tornen a abordar l'oficialitat del català, el basc i el gallec, en una reunió amb poques expectatives d'una decisió. Collboni ha dit que ha enviat la missiva a alcaldes de 14 països i que s'ha dirigit "especialment" als més reticents en reconèixer el català a Europa. "El que els he explicat és que el català és una llengua més parlada que 12 de les 24 oficials de la UE, per tant, ha de ser oficial", ha reivindicat l'alcalde de la capital catalana. Tot plegat s'ha detalla a la presentació de Marta Salicrú com a nova comissionada del català a la ciutat.