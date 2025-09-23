El Govern presentarà una nova estratègia per ampliar la presència catalana a Amèrica Llatina

El Govern presentarà una nova estratègia per Amèrica Llatina per ampliar la presència de Catalunya a la regió. Així ho ha anunciat el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, a l’ACN des de Nova York després d’intervenir en un acte a la seu de Nacions Unides coincidint amb l’inici del debat de l’Assemblea General de l’ONU. Duch ha defensat que Catalunya s’obri “més en un context de guerres aranzelàries” i “redistribució de les relacions comercials” al món. Al responsable d’exteriors del Govern li ha semblat “molt preocupant” i “negatiu” el discurs del president dels Estats Units, Donald Trump, davant de Nacions Unides, però ha defensat la institució: “Continuem pensant que el futur només pot ser un futur basat en diàleg”, ha remarcat.\r\n\r\nEl responsable d’exteriors ha iniciat la seva segona jornada a Nova York intervenint en l’acte conjunt del Consell Empresarial Aliança per Iberoamèrica (CEAPI) i el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) sobre el paper del sector privat en el desenvolupament a l’Amèrica Llatina i el Carib.\r\n\r\nEl conseller celebrarà a la tarda una recepció amb la comunitat catalana a l’Hotel NH Collection New York, juntament amb el conseller d’Esports, Berni Álvarez Merino, i el secretari general de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Jordi Terrades, que també han viatjat a Nova York per assistir a altres esdeveniments internacionals.\r\n