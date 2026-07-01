El Parlament aprova la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans

El Parlament ha donat llum verda a la creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans, una proposta presentada pel PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP. Precisament aquests han estat els partits que han facilitat la creació de l’ens al ple d’aquest dimecres, amb els vots a favor de PSC, ERC, Comuns i la CUP, i l'abstenció de Junts. I ho han fet davant entitats que han aplaudit l’aprovació de la proposta. La intenció del centre és poder avaluar i controlar les empreses en matèria de medi ambient i drets humans. Els grups del PP, Vox i Aliança Catalana han votat en contra de la proposta. El text que ha servit per engegar aquest organisme diu que serà una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que tindrà per finalitat prevenir, investigar, avaluar i supervisar les actuacions a l’exterior de les empreses que operen a Catalunya amb mesures de prevenció, seguiment i avaluació. La iniciativa respon al compliment de la normativa europea que estableix normes per a les empreses en matèria de medi ambient i drets humans, i obliga els estats membres a crear organismes de caràcter públic que controlin les companyies pel que fa a aquestes qüestions.\r\n