Ada Colau dona suport a Begoña Gómez: «No estàs sola»

Ada Colau ha fet una publicació a xarxes, en castellà, mostrant el seu suport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez. L'exalcaldessa de Barcelona i directora de la fundació dels Comuns assegura que "li cau malament el PSOE" per la complicitat del partit amb "l'especulació immobiliària", així com per els casos de corrupció i per "fer veure que governen a favor de la classe treballadora".

"Així i tot", matissa Colau, "l'assumpte Begoña Gómez em sembla un escàndol grandiós de la dreta judicial", afegeix. L'exbatllessa mostra "el seu suport públic" a Gómez i la seva solidaritat "com a dona feminista". "No estàs sola", afirma Colau, que també aprofita per titllar de "mafiós" al jutge Peinado i per assegurar que tot i ser d'una "classe social diferent" a la de Gómez, li mostra tota la solidaritat perquè "res justifica el linxament públic gratuït".