El Govern justifica endarrerir el requisit del C2 de català per evitar falta de professorat

"Evitar la falta de professorat": aquest és el motiu pel qual el Govern ha justificat la decisió d'endarrerir el requisit del nivell C2 de català per als nous docents. Així ho ha explicat la consellera d'Educació, Ester Niubó, arran d'una pregunta al ple del Parlament d'aquest dimecres per part d'ERC. Niubó ha defensat que l'executiu està compromès amb el màxim nivell de competència lingüística dels docents, però a la vegada ha dit que aquesta exigència no es pot traduir en un sistema educatiu amb falta de professorat que vulneri el dret a l'educació. La consellera també ha negat que sigui cap pas enrere, sinó que només es fa una "excepció temporal i transitòria" perquè es demanarà l'acreditació del nivell C2 quan acabi el curs vinent, si bé el pla inicial era fer-ho a l'inici del curs.
Per la seva banda, el diputat d'ERC Jordi Albert li ha retret a la consellera que hagi fet "marxa enrere" perquè a parer seu es passa de l'exigència al compromís pel que fa al nivell de C2. Els republicans han assegurat que el Govern ja té els recursos per facilitar les acreditacions i li ha recordat que 13.500 persones s'han examinat del C2 en una de les últimes convocatòries, la majoria nous professors que es volen incorporar a la borsa de treball. "No és un problema de recursos, sinó de convicció política", ha dit Albert, que ha demanat una rectificació sobre aquest endarreriment del requisit. El Govern de Pere Aragonès va recuperar el 2022 aquesta exigència després que quedés al calaix des de 2009, quan es va reflectir a la llei d'educació de Catalunya.
Niubó ha defensat que sota el seu executiu el nivell C2 de català ha passat per primer cop de ser mèrit a exigència per accedir a la borsa de docents. La consellera ha demanat "fer compatible" aquesta exigència al professorat amb comptar amb el personal suficient per garantir el dret a l'educació. Tot i que la previsió era que el curs 2026-2027 els professors haguessin d'acreditar el títol més alt de la llengua catalana, una resolució publicada la setmana passada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) gira cua i el C2 no serà indispensable per accedir a la borsa -almenys aquest pròxim curs-. L'argument que apuntaven fonts d'Educació és que la decisió garantia el personal necessari per cobrir les baixes dels actuals docents.
Una situació excepcional
La qüestió és que, de moment, no caldrà tenir el nivell C2 aprovat abans d'entrar a la borsa, si bé sí que serà obligatori que aquestes persones es "comprometin" a treure-se'l durant el curs. Es tracta, segons apunten, d'una "situació excepcional per garantir necessitats docents". El "compromís", així, és que l'obtinguin "abans de finalitzar el curs 2026-2027". El C2 donava 5 punts que era un mèrit i ara és un requisit, amb la diferència que no cal acreditar-lo durant e període ordinari de presentació de sol·licituds per entrar a la borsa, sinó que es flexibilitza el calendari i es podrà acreditar durant el curs. Ara bé, fonts d'Educació remarquen que qui el pugui acreditar ara passarà per davant de qui no ho pugui fer.
Tot i que Niubó havia expressat la voluntat de desplegar el decret aquest passat desembre, també s’havia compromès a analitzar-ne les conseqüències. Ara, pocs mesos després que entrés en vigor l’exigència d'aquest títol per accedir a la borsa de docents interins, el Departament ha decidit ajornar-ne l’aplicació estricta. Segons la resolució publicada la setmana passada, exigir de manera immediata aquesta acreditació dificultaria la cobertura de substitucions i places vacants, ja que actualment hi ha "una insuficiència estructural": no hi ha prou docents amb el C2 per garantir el funcionament normal del sistema educatiu.