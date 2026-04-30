30 de abril de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Política

El Parlament condemna els càntics islamòfobs i xenòfobs de l'Espanya-Egipte a Cornellà

  • El missatge al marcador de l'RCDE Stadium en el partit de la selecció espanyola -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 d’abril de 2026 a les 14:58
Actualitzat el 30 d’abril de 2026 a les 15:01

El Parlament ha aprovat aquest dijous una moció del PSC que constata que “els càntics islamòfobs i xenòfobs” produïts durant el partit amistós entre Espanya i Egipte del 31 de març “vulneren els valors de l’esport, deterioren la convivència i afecten de manera especial els entorns de pràctica esportiva de base”. El text, que s’ha aprovat íntegrament, insta el Govern a intensificar les polítiques de prevenció i abordatge de la violència i dels discursos d’odi en l’àmbit esportiu, impulsar mesures de formació i capacitació i promoure la implicació del sector en compromisos compartits en matèria de drets humans, antiracisme i no-discriminació. PP i Vox hi han votat en contra, mentre que Aliança Catalana ha rebutjat una part del text.

