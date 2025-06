El Parlament constitueix la comissió d'investigació del cas Pegasus, que presidirà la CUP

El president del Parlament, Josep Rull, ha presidit aquest dijous al migdia la sessió constitutiva de la comissió d'investigació sobre la infiltració de policies dels cossos de l'Estat en els moviments socials, polítics i populars dels Països Catalans i sobre l'espionatge amb programari espia per part d'Espanya. Un cop constituïda, els membres de la comissió han ratificat la diputada de la CUP Pilar Castillejo com a presidenta, al president del grup d'ERC, Josep Maria Jové, com a vicepresident i a la diputada de Junts Carme Renedo com a secretària.

La comissió la integren, a més de Castillejo, Jové i Renedo, Christian Soriano (PSC-Units), Francesc de Dalmases (Junts), Sergio Macián (Vox) i Andrés Garcia Berrio (Comuns). El PP i Aliança no hi han designat cap diputat. La Mesa va acordar la creació d'aquesta comissió d'investigació a petició de Junts, ERC, Comuns i CUP, que dijous passat van acordar el pla de treball i les peticions de compareixença.