Fernández Díaz, Marlaska i càrrecs del CNI: qui serà citat a la comissió del cas Pegasus al Parlament?

Els grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP han acordat aquest dijous el pla de treball per a la comissió que investigarà al Parlament l'espionatge de Pegasus i les infiltracions policials. Els quatre grups volen fer comparèixer representants polítics, responsables policials, víctimes i advocats per reprendre la tasca de l'anterior legislatura i "aprofundir en els nous casos que s'han destapat".

En concret, volen citar els exministres d'Interior Jorge Fernández Díaz i Juan Ignacio Zoido; l'exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; els actuals ministres Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, i el fiscal general de l'Estat Álvaro Garcia Ortiz. Els grups també volen que compareguin dirigents del CNI com Paz Esteban, Félix Sanz Roldán i l'actual directora, Esperanza Casteleiro.

Com a testimonis responsables polítics de la delegació del govern espanyol a Catalunya, els grups demanen les compareixences d'Enric Millo, Maria Eugènia Gay i Teresa Cunillera, i per part del Govern català, també consideren clau escoltar l'actual director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena.

Les propostes de compareixença s'hauran de votar un cop constituïda la comissió. Així ho han comunicat els quatre grups a representants d'Òmnium, Amnistia Internacional, Irídia i entitats que han donat suport a les víctimes en una reunió al Parlament aquest dijous.

Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès

Entre les propostes de compareixença també consten els màxims dirigents polítics espiats a Catalunya com els expresidents Artur Mas -la primera víctima de l'espionatge amb Pegasus a l'Estat-, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès, així com els membres de la delegació del Parlament Europeu que van constituir el Comitè Pegasus l'anterior legislatura i representants afectats per Pegasus de les quatre formacions.

Els grups també volen citar agents infiltrats destapats per informacions periodístiques, membres de col·lectius afectats per aquests casos a Barcelona, Girona, Salt i País Valencià, així com ciutadans del Regne Unit o Alemanya que "han passat per casos semblants". També formen part del pla de treball per la comissió advocats com Laia Serra, Andreu Van den Eynde, Gonzalo Boye o Benet Salellas, i diversos experts i entitats que treballen en l'àmbit dels drets humans.