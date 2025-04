El Parlament convalida el decret llei de contractació pública amb els vots del PSC, ERC i els Comuns

El Parlament ha convalidat el decret de mesures urgents en matèria de contractació pública amb els vots del PSC, Comuns i ERC. Junts, PPC, Vox i AC hi han votat en contra i la CUP s’ha abstingut. La iniciativa preveu accelerar l’execució d’obra pública i afavorir la participació de les petites i mitjanes empreses en els contractes promoguts per l’administració. El text proposa descarregar de volum de feina l'empresa pública Infraestructures.cat fent que les conselleries puguin encarregar directament les obres de menys de 15 milions d'euros sense passar per aquest organisme. Fins ara, havien d'encarregar a Infraestructures.cat totes les obres de més de 2 milions. Junts, Vox i CUP havien demanat tramitar-lo com a projecte de llei, però no s'ha aprovat. Aquest decret, presentat per l’executiu a principis de març, també reforça l’obligació de dividir els contractes en lots per fomentar la participació de les petites i mitjanes empreses, i obre la porta perquè les empreses subcontractades cobrin directament de la Generalitat en determinats supòsits en cas de demora en el pagament per part de l’adjudicatària, entre altres mesures.