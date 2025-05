El Parlament pren la iniciativa per evitar situacions com les del Congrés amb els agitadors ultres

El Parlament ha pres la iniciativa i ha renovat les normes que regulen l'acreditació i accés dels mitjans de comunicació, amb l'objectiu d'"anticipar-se" a futurs conflictes i possibles dificultats amb la irrupció d'agitadors ultres i pseudoperiodistes -com ja ha passat al Congrés dels Diputats-, i "lluitar contra la desinformació", en paraules del president de la cambra catalana, Josep Rull. Així ho ha acordat la mesa i s'ha publicat aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), el mateix dia que la cambra ha signat un conveni de col·laboració amb el Consell de la Informació de Catalunya (CIC). La nova regulació, treballada conjuntament en els últims mesos amb el Col·legi de Periodistes, el Col·lectiu Ciutadella i el Grup Ramon Barnils, es basa principalment en el compromís amb el codi deontològic de la professió periodística, i atorga al CIC un paper consultiu per ajudar a resoldre els dubtes que puguin apareixer sobre la concessió d'acreditacions.

Rull i el president del CIC, Josep Carles Rius, han signat el conveni de col·laboració en un acte al Parlament amb presència de membres de la mesa i els grups parlamentaris, i representants del sector periodístic. En aquest document, a més de reiterar el contingut de les normes d'acreditació, la cambra "reconeix el paper fonamental dels mitjans de comunicació en la difusió de l'activitat del Parlament i la seva contribució al bon funcionament d'una societat democràtica i en la promoció de la transparència, la rendició de comptes i la participació ciutadana". El Parlament i el CIC han justificat l'acord de col·laboració perquè "comparteixen la preocupació per la proliferació de campanyes de desinformació i la difusió de continguts falsos al marge dels principis i l'ètica periodística". I han subratllat que l'objectiu és "avaluar, assessorar i protegir el bon exercici del dret a la informació dins l'àmbit parlamentari".

Plantada de periodistes al Congrés dels Diputats

La iniciativa del Parlament ha coincidit aquest dimarts amb la plantada de periodistes del Congrés dels Diputats a les rodes de premsa del dia d'avui després d'un nou incident amb activistes d'ultradreta acreditats a la cambra baixa. En aquesta ocasió el detonant ha estat la intervenció de Bertrand Ndongo, que ha impedit el normal funcionament de la roda de premsa de la portaveu de Sumar, Verónica Barbero, quan la cap de premsa del grup parlamentari no li ha volgut donar la paraula. Ndongo volia preguntar sobre el processament de l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra i, un cop li han negat la paraula, no ha permès que la resta de mitjans poguessin fer les seves qüestions. Sense micròfon i a crits, l'agitador ultra ha anat elevant el to fins que la resta de periodistes i la portaveu de Sumar han decidit abandonar la roda de premsa. Els periodistes han decidit no assistir a cap més roda de premsa com a protesta i per pressionar els grups parlamentaris perquè accelerin la reforma del reglament per evitar aquest tipus de situacions.

🔴 El Parlament pren la iniciativa per evitar situacions com les del Congrés amb els agitadors ultres



✍️ @saraescalerac https://t.co/2488xYAjdx pic.twitter.com/8Ahouq41Rc — NacióDigital (@naciodigital) May 13, 2025

La situació viscuda aquest dimarts a la cambra baixa demostra un clima de proliferació dels agitadors ultres amb el pretext de la llibertat d'expressió que, per una manca de regulació, s'ha acabat descontrolant de manera que impedeix el funcionament de les rodes de premsa i atencions a mitjans al Congrés. És això el que el Parlament, amb la nova regulació, vol evitar prioritzant el compliment del codi deontològic periodístic i dels principis ètics establerts. A Catalunya, òrgans com el CIC o el Consell de l'Audovisual de Catalunya (CAC) vetllen pel compliment de la deontologia periodística i de la normativa reguladora de l'audiovisual, en particular dels principis del pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament.

"Aquests personatges no haurien de tenir acreditació"

En declaracions a Nació, el president del CIC, Josep Carles Rius, ha assegurat que el conveni signat amb el Parlament ajuda a evitar situacions com la que s'ha viscut al Congrés, les quals creu que es poden acabar donant en qualsevol cambra, també la catalana: "Aquests personatges no haurien de tenir acreditacions, no fan periodisme, el que fan és complicar la feina dels que sí que són periodistes". Així, Rius ha valorat que davant el "malentès que preval el dret a la llibertat d'expressió", el dret a la informació ha de seguir uns "criteris mínims de responsabilitat".

"És molt important que els parlaments es dotin de reglaments que protegeixin el periodisme. El que fa el conveni, a part de protegir l'activitat parlamentària, és protegir els periodistes, que són els primers interessats en el fet que existeixin unes normes", ha reblat Rius, que insta a tenir una actitud activa davant de la proliferació d'"artefactes que utilitzen el nom del periodisme en va", ha conclòs el president del Consell de la Informació, que es compromet amb l'assessorament al Parlament sobre deontologia quan sigui necessari.

A Catalunya, alguns d'aquests pseudomitjans són el digital e-notícies, abans dirigit per Xavier Rius, o XCatalunya que cobreix l'activitat d'Aliança Catalana al Parlament. En el cas de Rius, va ser vetat pel Govern per accedir a les rodes de premsa a Palau, però va portar al cas als tribunals i va guanyar. El moviment del Parlament busca precisament evitar això amb la creació d'un marc legal.

Què estableix la nova regulació?

El conveni estableix la norma d'acreditar els periodistes que estiguin "vinculats a mitjans de comunicació compromesos amb els principis ètics de la professió periodística i el seu codi deontològic. Els periodistes, a més, tenen prohibit l'ús de càmeres o micròfons ocults o gravar en espais com el bar del Parlament o fora de les zones habilitades per a fer-ho, i han de comportar-se amb "cortesia", respectar la dignitat i intimitat de les persones de la cambra i no "interferir en el funcionament normal de les rodes de premsa". Més enllà de l'actualització de les normes i la firma del conveni, el Parlament està treballant en la reforma del seu reglament per poder establir un règim sancionador vinculat a l'incompliment de la normativa. Aquesta reforma depèn de la iniciativa dels grups parlamentaris.

En la seva intervenció durant la signatura del conveni, Rull ha defensat que la nova regulació "és una declaració d'intencions" del compromís de la cambra amb "la transparència i el rendiment de comptes", de la "voluntat de fer valer el paper determinant i imprescindible dels mitjans", i per "afrontar la desinformació garantint una informació veraç". "Aquest és l'adjectiu absolutament determinant, 'veraç', que enriqueixi el debat públic i no l'esbiaixi", ha conclòs el president.