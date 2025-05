El Parlament tomba la moció d'Aliança Catalana contra el vel islàmic, que només rep el suport de Vox i el PP

El Parlament ha rebutjat aquest dijous per una àmplia majoria la moció d'Aliança Catalana que defensava la prohibició de les diferents formes de vel islàmic als espais públics. El text del partit d'extrema dreta independentista només ha sumat el suport dels diputats del PPC i Vox, mentre el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP hi han votat en contra. El debat ha estat marcat també pel posicionament de Junts, que ha defensat la prohibició en alguns casos, malgrat oposar-se al text per "destil·lar odi". No obstant això, tant els republicans com els cupaires han retret a la formació de Carles Puigdemont que "comprin el marc ideològic de l'extrema dreta".