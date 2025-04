El Parlament tomba la proposta de Junts per fiscalitzar els lloguers de temporada

El Parlament ha tombat aquest dimecres la proposició de llei de Junts per a regular el lloguer d'habitatges de temporada i d'habitacions. Ho ha fet després que el PSC, ERC, els Comuns i la CUP tanquessin aquest dimarts un acord per al decret de mesures d'habitatge. El ple de la cambra ha aprovat les quatre esmenes a la totalitat que havien presentat ERC, el PPC, els Comuns i la CUP. Han rebut 97 vots a favor, 35 en contra i 2 abstencions. En la seva intervenció a l'hemicicle, la diputada de Junts Glòria Freixa ha retret a socialistes, republicans i cupaires que s'hagin sumat "a la política dels Comuns i Sumar que han enfonsat el mercat de l'habitatge". Ha criticat que "segueixin les lleis de Madrid" i "renunciïn a competències". La iniciativa de Junts plantejava crear un registre administratiu de lloguers de temporada i d'habitacions per a evitar l'ús fraudulent d'aquesta modalitat. Aquest registre permetria que els contractes estiguessin sotmesos a controls i inspeccions i aplicar eventualment el règim sancionador.