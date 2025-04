El PP català defensa la llengua catalana «sense imposicions» i rebutja «tot el que signifiqui arraconar» català o castellà

El president del PP català, Alejandro Fernández, ha remarcat que la llengua catalana no es pot defensar "amb imposicions". Així ho ha dit durant una atenció als mitjans per la Diada de Sant Jordi en ser preguntat per si els populars se sumarien a un Pacte Nacional per la Llengua. "Sempre que sigui per parlar de llengua, de bilingüisme i fins i tot de trilingüisme al sistema educatiu, nosaltres hi estarem a favor; en tot el que signifiqui arraconar una de les dues llengües, nosaltres mai hi estarem a favor", ha advertit.